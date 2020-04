Una niña será capaz de todo contra su padrastro (AVANCE)

En el próximo capítulo de La Rosa de Guadalupe Perú, una niña no aceptará que su joven mamá (Kukuli Morante) se enamoró nuevamente y será capaz de todo cegada por el odio y resentimiento.

Tania desde un primer momento tendrá enfrentamientos con su madre porque no quiere a su nuevo esposo, ya que piensa que no está respetando la memoria de su padre Salvador, quien murió hace mucho tiempo. No te lo pierdas hoy a las 9:15 p. m.

