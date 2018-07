Olivia le confiesa a Lili que ella está esperando un hijo de Armando, su enamorado. Lili queda en shock al enterarse de la noticia.

Armando decide buscarla a Lili para desmentir a su ex enamorada, Olivia. Él le revela que nunca le ha sido infiel, y el hijo que espera no lleva su sangre, agregando que su ex le confesó que prefiere que la mate antes de decir la verdad.