Esteban teme que María esté jugando con sus sentimientos

María abandona el hotel y compra un departamento. Leonel la busca y se lleva una gran sorpresa al enterarse que no dejó una dirección para poder ubicarla. Carlos se altera y trata muy mal a Estrella pero María aparece para defenderla. Esteban no puede ocultar sus sentimientos hacia María y le pide que no juegue con sus sentimientos pero ella le reclama que es él quién tenía planes de casarse.