Ruby Palomino: "Estoy soltera, hace poco me di la oportunidad de intentar, pero no funcionó"

Ruby Palomino brindó una entrevista en exclusiva sobre su participación para este sábado en La Gran Estrella, que llega a su final luego de ocho semanas de concurso.

Este sábado se vivirá la gran final de “La gran estrella”, ¿cómo te sientes?

Estoy muy agradecida por ser parte de este programa, que es una ventana necesaria y valiosa en el mundo artístico porque significa una gran oportunidad para los nuevos talentos, y este sábado no se pueden perder la gran final porque llega con muchas sorpresas.

¿Cómo vas a sorprender esta gala de cierre?

Esta gala brindaré un show con mis participantes, una balada power, balada rock, en donde busco que ellos resalten en la pista, este es su concurso, su oportunidad, yo ya tuve la mía.

Y esta vez llegaste al programa de Gisela Valcárcel como reina, no como concursante, ¿qué fue lo más difícil?

Como reina, como protectora, es difícil, porque nunca me había sentido así, como una madre, ahora me tocó defender a mi equipo y, hasta el momento, en la vida solo había defendido a mi familia. Además, tenemos un jurado, maestros, quienes sí están donde están es porque tienen una trayectoria, y hay que respetarlos, escuchar yser tolerantes, muchas veces lo mejor fue “morderme la lengua”.

¿Qué opinas del intercambio de palabras entre Susan Ochoa y Yahaira Plasencia?

Creo que el intercambio de palabras no fue con Yahaira, Susan aclaró muchas cosas al jurado, y ya dentro de eso, se sintió un poco chocante que hablara de artistasdescartables.

Ahora, creo que Susan ha demostrado ser muy clara con sus opiniones, pero discrepo con ella, yo creoque el jurado sí está calificando todo, Susan no puede decir, “acá no están calificando canto”, porque sí lo están haciendo.

¿Por qué es chocante hablar de artistas “descartables”?

Yo canto, y si me piden hacer un reggaetón, lo hago, y lo hago a mi manera, y no por hacer unreggaetón significa que no soy una artista.

Hay muchos cantantes, como Marc Anthony y Alejandro Sanz, que tienen un vozarrón, pero que la industria lespide hacer lo que ahorita está de moda, y está bien si se quiere seguir en vigencia, ¡eso no quiere decir que son artistas descartables! Aprender a mover el “totó”y que eso te sume a tu carrera y te ayude a seguir en vitrina no es malo, no te convierte en un artista descartable.

Y si llega una nueva propuesta en la pista de Gisela, ¿te gustaría ser parte?

Si llega una nueva propuesta en la pista de Gisela me encantaría ser parte, yo abrazo todas las oportunidades, la vida me ha enseñado que uno va a aprendiendo siempre, así que yo no me cierro a nada, absolutamente a nada, creo que la pandemia nos enseñó a todos que el que sobrevive es el que se adecua a los cambios, y eso yo lo tengo bien aprendido.

¿En calidad de jurado o de participante?

La carrera musical es muy difícil y fuerte, y necesita tener a sus artistas siempre en vitrina, entonces, yo valoro las oportunidades que me puedan venir y me gustaría tanto ser jurado como participante.

Por último, ¿cómo va tu corazón?

Estoy soltera, hace poco me di la oportunidad de intentar, pero no funcionó, y no me arrepientode nada. Cuando las cosas no son, no son. Ahora estoy bien.