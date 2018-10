Youtuber Benjadoes se defendió así tras ser acusado de promover maltrato animal.

En el último programa de La banda del Chino se presentó un informe tras la divulgación de un polémico video del youtuber peruano "Benjadoes" cuando aparece manipulando un gatito y supuestamente lanzarlo contra la pared. El joven de 18 años fue acusado a través de las divesas redes sociales de promover el maltrato animal

"Se lo toman muy a pecho. No fue un gato, fue un calzoncillo. Hice un video pidiendo perdón de lo cual me arrepiento porque no creo que deba pedir perdón por estas cosas. No tiré al gato, no lo maté. Fue una broma de mal gusto", dijo Benjamín tras las críticas en las redes sociales.

