Ximena Hoyos ganó concurso internacional de físicoculturismo

¡Arriba Perú! Ximena Hoyos se coronó campeona absoluta de un certamen de fisculturismo en Costa Rica. La peruana ganó en la categoría bikini fitness y lo celebró orgullosa mostrando la bandera del Perú. ¡Felicitaciones Xime!

Mira también: Ximena Hoyos te muestra el detrás de cámaras de Esto es Guerra

"Dos medallas de oro y ganadora absoluta, puedo decir que el esfuerzo valió la alegría . Hoy no gané yo, ganó Perú. Gracias por tanto apoyo me siento bendecida amigos!", escribió la ex conductora de los detrás de cámaras de EEG.