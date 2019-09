Wendy Sulca responde a críticas sobre su participación en "Vivo por el Rock"

La incorporación de artistas como Wendy Sulca, Armonia 10, Deyvis Orosco, entre otros artistas al evento "Vivo por el Rock 2019" generó gran polémica entre algunos puristas que consideran que no deberían estar ahí.

"Hay un ola de críticas, de comentarios feos, hay que cambiar eso, entre peruanos deberíamos apoyarnos, no ser enemigos de nosotros", dijo Wendy Sulca en entrevista para La Banda del chino.

La cantante consideró que aún existe racismo y pidió más tolerancia. "No me sorprende que haya este tipo de comentarios racistas, discriminadores, gente que no acepte que otros artistas salgan adelante y no es nada malo", contó Sulca.