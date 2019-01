Reggaetón: Payaso "Jaboncito" propone eliminar este género en fiestas infantiles

José González Galván es el verdadero nombre de Jaboncito, un payaso que ha emprendido una campaña para evitar que el reggaetón suene en las fiestas infantiles.

Aunque en estos tiempos parece haberse normalizado reproducir este género en las mencionadas celebraciones, es claro que muchas de las letras de estas canciones tienen alto contenido sexual.

"El baile es obseceno, no es inocente. No es gracioso, no es divertido", se lee en el mensaje que Jaboncito ha viralizado en algunas plataformas.

