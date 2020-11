Martín Vizcarra: "Yo siempre quise lo mejor para mi país"

Vizcarra, muy cansado, realizó una entrevista en exclusiva para el programa.

Martín Vizcarra se despidió de la banda presidencial con unos contundentes comentarios. El expresidente señaló a las cámaras de La banda del chino que "la democracia se ha sustentado en la dictadura de los votos".

"Me duele como todos los peruanos. Siempre se pueden mejorar muchas cosas, así que no hay ningún problema. Podemos reconocer muchos errores. Pero no se puede decir que no hemos puesto alma, corazón y vida.", expresó.

Martín Vizcarra: revive el mensaje de despedida tras la vacancia presidencial