Aldo Miyashiro negó amenazas a Fiorella Retiz: "Tendré que tomar acciones legales".

"Me ha sorprendido lo que ha pasado hoy día, soy un ser humano, me siento afectado. Nunca en mi vida he amenazado a alguien, jamás, mucho menos a alguien con quien tuve un vínculo laboral, amical... hacerle daño a alguien, llamar de verdad... es algo que no haría. Luego he escuchado que ha llamado alguien de mi entorno, los que me conocen, saben que mi entorno es de tres o cuatro personas porque soy poco sociable, que evidentemente no han hecho ninguna llamada", expresó el presentador.