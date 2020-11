Aldo Miyashiro hizo aclaración sobre joven que golpeó al congresista Ricardo Burga

Aldo reveló que el joven no trabaja para su programa.

Aldo Miyashiro, muy enérgico, aclaró en vivo que Carlos Ezeta Gomez, joven que agredió al vocero de Acción Popular, Ricardo Burga, no trabaja para su programa. Estas declaraciones las realizó a raíz de una acusación que circuló en las redes sociales.

"No estás acusando de un comportamiento del que no tienes ninguna prueba. Has debido verificar si este chico trabaja acá, dicho sea de paso, acción que no aprobamos esa reacción. Está mal", contestó Aldo.

