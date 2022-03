Pachuco se enterará que Lucía es su hija (AVANCE)

Lucía (Ximena Palomino) no podrá callar más su secreto y, al lado de Américo, confesará a Pachuco (Miguel Iza) que es su verdadero padre. El padre de familia estará con Chela y leerán la carta que dejó la fallecida madre de Lucía. ¿Cómo reaccionará?

En tanto, Gustavo no perderá las ganas de estar con Jota y le prometerá terminar su matrimonio con Sara para estar con él. A pesar que Verónica lo amenazó, el "Rey de las medias" no se dará por vencido. No te pierdas el capítulo de hoy.