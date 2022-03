Lucía se decepcionó de la ex de Sebastián y le dijo de todo

Lucía (Ximena Palomino) increpó a la ex de Sebastián por irse a vivir con él. La mesera reveló que los vio a ambos con una maleta de ella y creyó que su enamorado nunca le mentiría, sin embargo ocurrió todo lo contrario.

La ex del periodista trató de explicar su situación sin dar tantos detalles que Lucía no terminó por creer su versión. Por el contrario consideró que Sebastián cometió un terrible error por no confiar en ella y ocultarle cosas.