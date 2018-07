Gisela Busca: Mauricio Diez Canseco y Antonella De Groot lo cuentan todo

Este sábado Gisela Valcárcel sigue en su búsqueda y llega a la casa de Mauricio Diez Canseco, el popular “Brad Pizza” que acaba de convertirse nuevamente en padre con la llegada de su quinto hijo. Precisamente, en plenas grabaciones del programa su esposa Antonella De Groot se encontraba en los descuentos y el último martes recibieron a su pequeño Francesco, quien nació pesando 3.380 kg y 51 cm Los primeros momentos con sus felices padres se verán en exclusiva en “Gisela Busca… el amor”.

GISELA: "A MAURICIO LE HA CAMBIADO LA VIDA"

“La verdad yo también me hacía muchas preguntas sobre ellos. Es más, pensaba ¿Qué puede sentir él, con la espera de un bebé a esta altura de su vida? De eso se trata mi búsqueda… del amor, las parejas y todo lo que uno aprende cuando se acerca al otro. Una historia que me hace pensar en los muchos caminos que tiene el amor. Mauricio Diez Canseco se ha casado, casi no lo vemos en televisión y es que Antonella De Groot le ha cambiado la vida. “Gisela Busca…” llega hasta su casa y este sábado les presentaré una historia de amor muy distinta. Ya quiero ver al bebé”, escribió Gisela en sus cuentas de redes sociales para anunciar a la pareja y las imágenes captadas de la llegada del nuevo integrante de la familia Diez Canseco.

Mauricio Diez Canseco recibió a Gisela en su casa con una alfombra de rosas rojas, apareció con rosas en la mano y han recorrido las calles de Lima en limousine. Él, es un galán y entre rosas y globos rojos que Gisela lanzó al aire confesó que está muy enamorado de su esposa Antonella De Groot quien le prepara hasta la lonchera que lleva todos los días al trabajo. No hay duda que el “palomo” está convertido en un “ratón”, porque tiene hasta un Mickey Mouse en la sala de su casa. Va a sorprender a todos con su nueva vida junto a su querida esposa, ambos protagonistas de una historia de amor muy distinta. Él por fin encontró a la mujer de su vida y no es rubia; y ella revela su verdadera edad a Gisela, además confiesa que no conoce a Leo Dan, artista que sí conoce su esposo que le lleva más de treinta años.

Sus vidas juntos, sus sueños cumplidos y los que faltan por cumplir este sábado a las 10 p.m. en “Gisela Busca… el amor” por América TV.