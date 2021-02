Yahaira Plasencia y Rosángela Espinoza se amistaron: "El pasado no importa"

Las competidoras del reality anunciaron su reconciliación y ahora tienen una linda amistad.

Yahaira Plasencia y Rosángela Espinoza pusieron fin a todos los malos entendidos y anunciaron que retomaron su amistad tras varios años de enemistad. Las competidoras del reality celebraron su reconciliación y ahora esperan mantener su nueva relación amical.

"Yo vivo el presente, el pasado no importa. Por hoy me llevo bien con Yahaira y conversamos, antes eso no era posible, pero el día de hoy es diferente. Si hay oportunidad de grabar TikTok con Yaharia, no tengo problema", comentó Rosángela Espinoza. La expareja de Jefferson Farfán agregó que esperar tener una linda amistad.

