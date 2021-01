La "Patrona" pasó un percance cuando sus cuatro bailarines tenían que hacer girar un sillón rojo.

Yahaira Plasencia sufrió incidente durante su presentación en vivo tras anunciarse su regreso a Esto es guerra para el equipo de los Guerreros. La "Patrona" pasó un percance cuando sus cuatro bailarines tenían que hacer girar un sillón rojo.

La cantante de salsa no imaginó que la plataforma no girara y se notó en su rostro, pero supo salir automáticamente para continuar con su baile. Los conductores no dudaron en elogiar su presentación e invitarla al set para saludar a sus compañeros.

