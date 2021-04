Yahaira Plasencia se defiende de las críticas por su desempeño en las competencias de EEG

La "Patrona de la salsa" aseguró que no se considera una competidora débil y reveló que dará lo mejor en el equipo de los Combatientes.

Yahaira Plasencia se defiende de las críticas por su desempeño en las competencias de Esto es guerra. La "Patrona de la salsa" aseguró que no se considera una competidora débil y reveló que dará su mayor esfuerzo a su nuevo equipo en los Combatientes. ¿Qué mensaje envió la exguerrera?

"Yo no me consideró una competidora débil. Soy la más inexperta de todos ustedes. Creo que todos ustedes llevan más de cinco o seis años y estoy dando todo lo que puedo. Así que lo que no pude hacer en los Guerreros, lo haré en los Combatientes y es cierto que Johanna siempre me ha hablado", explicó la cantante de salsa.

