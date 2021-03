La "Patrona de la salsa" tuvo que decir la edad exacta de su expareja y así reaccionó frente a la pregunta.

Yahaira Plasencia quedó sorprendida al recordar a Jefferson Farfán durante juego de adivinanzas. La "Patrona de la salsa" tuvo que decir la edad exacta de su expareja frente a la pregunta de Gian Piero Díaz, pero nadie imaginó la reacción que tuvo frente a las cámaras.

➤ Mira: Yahaira Plasencia ganó a Luciana Fuster en espectacular duelo de TikTok

La integrante de los Guerreros dudó sobre la edad de la "Foquita" cuando no sabía si tiene 38 o 36 años. El conductor no pudo ocultar la risa y solo atinó a decir que "no se haga" mientras la cantante de salsa se iba del set.

Todos los episodios de EEG en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!

Yahaira Plasencia se emocionó en vivo por elogios de Natti Natasha