Yahaira Plasencia envió inesperado mensaje a Daniela Darcourt en vivo.

En el reciente programa de Esto es guerra, Yahaira Plasencia fue consultada por Hugo García para que opine sobre la carrera musical de su colega Daniela Darcourt. La cantante dejó en shock a muchos al enviarle inesperado mensaje a la intérprete de "Señor mentira".

"Estamos casi igual porque cantamos en las mismas discotecas. Yo creo que cada uno está avanzando a su modo. La empresa de mi orquesta es mía, nadie me maneja. Creo que cada una está avanzando a su modo. No somos amigas, solo conocidas gracias a Peter Fajardo", comentó Yahaira Plasencia, quien no descartó realizar un dúo y elogiar su nuevo tema musical.

