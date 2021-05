Yaco Eskenazi se despidió de EEG y Johanna San Miguel lloró por la inesperada noticia

Johanna se sintió muy triste por la salida del histórico Guerrero.

Yaco Eskenazi contó en el programa que no podrá seguir más debido a los sorpresivos cambios en Esto es guerra. El histórico competidor expresó su pena tras confirmar que no podrá competir más porque tiene un problema en la rodilla, así como sus grabaciones en Dos hermanas y la conducción en Mi mamá cocina mejor que la tuya.

"Tribunal, me está poniendo en una situación muy difícil porque usted sabe perfectamente cuál fue el acuerdo que tuvimos hace algunos meses cuando me pidió estar aquí, y por más que sea una persona competitiva, hay ciertas cosas que tengo que respetar y no puedo hacer. Por más que quiera competir, yo no puedo competir porque me lesioné la rodilla, me operé y eso no me permité jugar al nivel de mis compañeros."

"Me fui enamorando de estar aquí en este set, de vivir la adrenalina de estar aquí, pero yo tengo que dar un paso al costado. Yo no puedo continuar. Si este es el momento tengo que asumirlo como hombre que soy."

"Muchas gracias porque ese hombre del que usted habla se formó aquí. Gracias eternas porque saqué lo mejor, aquí formé mi familia. Aquí entendí cómo se debe portar una persona ante cámaras. Estoy eternamente agradecido y sé que nuestra historia se seguirá escribiendo.", expresó Yaco. Johanna San Miguel fue quien más sufrió por su salida.

Paloma Fiuza y su reacción cuando Yaco Eskenazi salvó a Patricio Parodi de sentencia