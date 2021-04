¿Yaco Eskenazi renunció de EEG? El capitán abandonó el set por pase de Hugo García a los Combatientes

El capitán de los Guerreros se quitó la banda de capitán y mostró su desacuerdo por las decisiones del Tribunal.

Yaco Eskenazi se mostró en desacuerdo con el Tribunal de Esto es guerra por el pase de Hugo García al equipo de los Combatientes y no dudó en quitarse en vivo la banda de capitán en forma de reclamo. El esposo de Natalie Vértiz dedicó un fuerte discurso antes de abandonar el set del programa por no dejarlo votar.

➤ Mira: Yahaira Plasencia y su incómoda reacción por broma de Yaco Eskenazi sobre Pancho Rodríguez

"Me parece que no es relevante mi trabajo acá. Si no tengo la opción de simplemente elegir entonces creo que ya es momento de retirarme a mi casa y seguir haciendo lo que estaba haciendo. Agradezco la oportunidad que me dio, pero no estoy de acuerdo y no lo voy aceptar porque no me parece la forma de que cómo se hacen las cosas", explicó Yaco y sus compañeros lo intentaron persuadir de su drástica decisión por inesperada renuncia del reality. Felizmente, Eskenazi se tranquilizó y acató la sentencia del Tribunal.

Todos los episodios de EEG en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!

Alejandra Baigorria se "incomodó" por la actitud de Yaco Eskenazi tras pasar a los Guerreros