Yaco Eskenazi recibió fuerte pedido del Tribunal de EEG y así reaccionó

El capitán de los Guerreros recalcó que en ningún momento pensó en abandonar su equipo y entiende las decisiones del Tribunal.

"Qué bueno que hayamos podido llegar a un buen entendimiento. Y quiero por favor señor Jacobo, pedirle esta noche, que de lo que queda esta temporada no vuelva a quitarse la banda de capitán y no vuelva a dejar a su equipo. Por favor señor Jacobo", señaló la máxima autoridad del programa y él no dudó en aceptarlo.

