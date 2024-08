Vasco Rodríguez pasó bochornoso momento por error con AFHS

Vasco Rodríguez vivió un bochornoso momento en EEG en pleno juego de preguntas cuando le pidieron adivinar cuál era es desenlace de una escena de Al fondo hay sitio, donde él interpreta a Benjamín. Tras equivocarse, Renzo Schuller le reclamó. "Oye Vasco, ¿seguro que has trabajado en AFHS?, ¿sigues trabajando?, hoy has grabado. Dios mío", exclamó y a lo que el actor se justificó que llega tarde a su casa y no puede ver la serie.