Vania Bludau realizó radical cambio de look a Mario Irivarren y ocurrió lo peor

¡No lo esperaba! Vania Bludau y Mario Irivarren viven sus románticas vacaciones en Miami y a la pareja le pareció una buena idea que la modelo corte el cabello del integrante de Esto es guerra. Irivarren no imaginó que terminaría con un extraño look y tuvo que a ir a un barbería para solucionar su corte.

Vania Bludau y Mario Irivarren se "pelearon" durante grabación de TikTok

"Me tuve que ir a la barbería a cortar el pelo porque Vania me metió tremenda trasquilada, pero fue con mi consentimiento sin imaginar que eras tan mala cortando el pelo. Habrá video próximamente", precisó Mario Irivarren a través de un video en Instagram sobre su comentado look.

