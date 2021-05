Tula Rodríguez y su dura crítica contra Luana Barrón por olvidarse su coreografía

La jurado se mostró indignada por no tener los pasos de baile lista que perjudicó la presentación de Briana Zuñiga.

Tula Rodríguez se incomodó con Luana Barrón luego que la modelo se olvide la coreografía de TikTok. La jurado se mostró indignada por no tener los pasos de baile listo que perjudicó la presentación de Briana Zuñiga durante su duelo contra los otros tiktokers en "Tiktokers: Los rivales".

"La verdad Luana te voy a decir algo. Es una vergüenza que estés acá y no tengas la coreografía lista. Eres una chica muy linda y talentosa, pero para estar aquí tienes que ensayar. Esto no es para jugar. Todos quisieran tu puesto así que este puesto no te lo puede regalar nadie", señaló la conductora de En boca de todos.

Luana Barrón protagonizó bochornoso incidente durante baile junto a Briana Zuñiga