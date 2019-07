Tula Rodríguez tuvo duro enfrentamiento con Belén Estevez por esta crítica

¡Después hablamos! La reciente gala de Divas de Esto es guerra, tuvo como escenario una discusión entre Tula Rodríguez y Belén Estevez luego de que la primera votara por Paloma Fiuza antes de su duelo con Brenda Carvalho.

La conductora de En boca de todos desconcertó a los presentes al darle su voto de confianza a la integrante de "Divas EEG" y lanzó un contundente comentario sobre ese versus.

De acuerdo a Tula, su elección no fue por no tenerle confianza a Brenda, sino porque tras ver los ensayos de Paloma consideró que ella sería la ganadora de este reto. Belén no tomó bien esta revelacion y cuestionó que haya visto la práctica.

"Discúlpame, Peter (Fajardo), las chicas no deberían ver las coreografías. Una de ustedes va a ser la ganadora del premio y tiene que ser imparcial, tienen que votar a ciegas. Para eso es el voto de confianza", sostuvo la bailarina.

"Mira el baile, es mi decisión, por eso no pueden inculparme. No voy a decir nada. miren el musical y de ahí hablamos", sentenció Tula.

