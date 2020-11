Tepha Loza reveló triste noticia tras sufrir lesión en plena competencia

La guerrera se ausentará por unos días del reality por descanso médico.

Tepha Loza reapareció a través de sus redes sociales para anunciar una triste noticia para todos sus seguidores tras sufrir una fuerte lesión en el tobillo en plena competencia extrema contra Rosángela Espinoza. La guerrera contó que se ausentará por unos días del programa por recomendación del doctor.

"Chicos ¿Cómo están? Yo aquí recién reportándome, ayer fue un día terrible, después de la caída me dieron Tensodox, me pusieron una ampolla, fue horrible lo que sentí. Me han mandado 5 días de reposo, tener el pie siempre en alto, no hacer ninguna actividad. De hecho ahora me siento súper triste, frustrada, porque después de haber entrado al programa después de tanto tiempo y tratar de recuperar mi nivel de competencia que tenía antes, me molesta muchísimo", acotó la expareja de Pancho Rodríguez.

