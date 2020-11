Tepha Loza a Pancho Rodríguez y los Combatientes tras volver a EEG: "Estoy bien dolida"

La excombatiente aseguró que su eliminación del reality fue injusta ya que siempre estuvo dispuesta a mejorar.

¡Muy afectada! Tepha Loza se mostró muy emocionada tras volver al reality, pero no desaprovechó el momento para manifestar su incomodidad por la actitud de Pancho Rodríguez y los Combatientes por enviarla a zona de reserva meses atrás.

➤ Mira: Patricio Parodi lanzó fuerte acusación contra los Combatientes y Pancho lo enfrentó

La excombatiente aseguró que su eliminación del reality fue injusta ya que siempre estuvo dispuesta a mejorar. "Los extrañé muchísimo y extrañé la competencia. No me siento tan feliz al 100% porque vengo reemplazando a una persona. Siento que yo ya me gané un puesto y desde que me inicié en el programa me saqué la mugre y para mí fue bastante injusta mi eliminación. Estoy bien dolida, pero igual feliz por otro lado", acotó Tepha.

Todos los episodios de EEG en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!

Tepha Loza regresó a EEG para reemplazar a Angie Arizaga en la semifinal