Tepha Loza no logró completar circuito extremo y cayó al agua durante reto ninja

La combatiente hizo un mal salto que invalidó su competencia y no pudo acumular puntaje en la tabla.

Tepha Loza realizó un mal salto al inicio de la competencia ninja que generó la invalidación de su pasada en la ronda preliminar a la semifinal de Esto es guerra. La combatiente no pudo recuperar su posición y tuvo que caer intempestivamente al agua para que continúe con la competencia.

La expareja de Pancho Rodríguez intentó hacer su mejor esfuerzo para recuperar su punto, pero la producción anuló su salto ya que no la combatiente no pasó por el centro del obstáculo. Spheffany no pudo acumular puntaje para pase entre los primeros lugares de la tabla.

