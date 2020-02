Tepha Loza sobre el nacimiento de la hija de Melissa Loza: "Estoy muy feliz por ellas"

La combatiente envió un mensaje a su hermana.

¡Sus mejores deseos! Tepha Loza se pronunció por el nacimiento de la segunda hija de Melissa Loza y reveló algunos detalles de la llegada de su nueva sobrina.

"No he tenido la oportunidad (de conversar con su hermana), pero sé que nació sana. Estoy muy feliz por ellas, le deseo lo mejor; siempre lo he dicho y muchas bendiciones por su nueva familia, sé que esa bebita va a estar llena de amor", comentó la popular Tepha de Esto es guerra.

