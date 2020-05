Tepha Loza envió contundente mensaje a Pancho Rodríguez tras incidente

La combatiente se pronunció sobre la incomodidad que sintió por parte de su capitán.

Tepha Loza rompió su silencio y aclaró el verdadero motivo de su incomodidad contra Pancho Rodríguez a través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram. La combatiente afirmó que no tiene nada en contra de su expareja y ahora capitán del equipo verde.

"Chicos, no quería dejar de aclarar el malentendido que hubo hoy. Mi malestar fue porque me considero “Verde” desde siempre y mi corazón siempre fue verde. Quise sentir el apoyo del capitán verde. Al ver el gesto de mi ahora capitán que aclamaba por mi compañero, que todos sabemos que es mi contrincante y que es Cobra y esa iba ser su elección, ya que ella se inició ahí, no me sentí respaldada", escribió Spheffany Loza.

Tepha Loza se incomodó con Pancho Rodríguez por gesto con Angie Arizaga