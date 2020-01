¿Tepha Loza confesó que no se quiere casar con Pancho Rodríguez?

¿Tepha Loza confesó que no quiere casar con Pancho Rodríguez?

La modelo reflexionó con sus seguidores y envió contundente mensaje sobre el matrimonio.

Tepha Loza respondió algunas preguntas a través de sus historias de Instagram sobre sus planes de matrimonio. La bella modelo afirmó que no piensa en casarse y dichas declaraciones sorprendió a sus fanáticos ya que mantiene una relación con Pancho Rodríguez.

"Es el sueño de toda mujer, pero no creo en los matrimonios. No creo que un anillo te da la seguridad de la felicidad ni un amor eterno. Así que creo que no", comentó la hermana de Melissa Loza.

