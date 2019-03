Tefa Loza molesta con Pancho Rodríguez por esta respuesta

Spheffany Loza quedó decepcionada al escuchar declaración de su pareja Pancho Rodríguez durante segmento de EEG. ¿Qué dijo el chileno que decepcionó a la hermana de Melisa Loza?

"¿Hace cuánto no te dicen te amo o hace cuánto tú no dices te amo?" preguntó Mathías Brivio a Pancho Rodríguez. La respuesta del retador no fue del agrado de Tepha Loza. "Yo amo a todo el mundo", respondió.

Mathías preguntó nuevamente "¿Hace cuánto que no le dices a Tepha te amo?". El chileno río nerviosamente y no pudo responder la pregunta.

Tepha Loza incómoda dijo, "Que pena que le cuesta tanto decirlo en cámaras cuando fuera de cámaras me dice siempre que me ama".