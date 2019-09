Spheffany Loza hizo enojar a Karen Dejo con este calificativo

¡No quiere regresar! Después de que Spheffany Loza manifestara su deseo de ser parte de los Guerreros, Karen Dejo expresó su molestia por la forma en la que ella argumentó la relación que tuvo con los Combatientes.

La popular Sabrosura le pidió que dejara de lado el resentimiento por no ser elegida en lugar de Macarena Vélez. "Si ella tiene la oportunidad de volver al equipo, por todo el fanclub del rojo y verde debería estar agradecida siempre, porque nosotros somos un equipo unido", comentó.

➤ Mira: Karen Dejo: "Rosángela Espinoza nunca será mi amiga"

"Tú eres la Curucucucú, la perfecta, la sabia, la que no se resiente, pero a mí sí me dolió muchísimo y no por eso me vas a decir desleal, porque yo amo y siempre voy a respetar y voy a estar agradecida con los Combatientes porque es donde me inicié, pero hoy me siento mejor con los Guerreros", aseguró Tepha Loza.

Karen no se quedó tranquila y dijo: "Si no sabes qué decir y quiere lucirte un poco más en cámaras, te cuento que tu apellido Loza vale más que las tonterías que has dicho", dijo la competidora, quien resaltó que sí la quieren y le pidió minimizar su resentimiento.

➤ TAMBIÉN MIRA

Ducelia Echevarría criticó duramente a Rosángela Espinoza y ella le respondió así

Todos los episodios de EEG en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!