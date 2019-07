Spheffany Loza envió fuerte mensaje tras confirmar ruptura con Pancho Rodríguez

Spheffany Loza envió inesperado mensaje tras confirmar su ruptura amorosa con Pancho Rodríguez. La integrante de Esto es guerra sorprendió a sus seguidores al pronunciarse sobre su decisión de quedarse en el equipo de los Guerreros.

"Sé que muchos me seguirán criticando por la decisión que tomé de quedarme en los Guerreros, pero como lo dije me siento cómoda y me han tratado muy bien y quiero quedarme aquí. Agradezco, amo y respeto a Combate y mi corazón siempre será combatiente, pero hoy por hoy estoy en los guerreros", sentenció la hermana de Melissa Loza.

