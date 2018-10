Sheyla Rojas defendió a Angie Arizaga y Nicola Porcella "explotó" con comentario

En el último programa de Esto es guerra, Sheyla Rojas le reclamó al capitán de los Guerreros de no defender a Angie Arizaga por la drástica sanción que recibió del Tribunal por llegar tarde. Nicola Porcella "explotó" contra la conductora y le pidió que "no se meta".

"Sheyla deja de decir y deja de crear algo que no hay en mi equipo porque nunca ha pasado eso. No metas tú, y no te metas en mi equipo, te pido por favor. Acá no se trata de defender o no defender", dijo Nicola. Sheyla Rojas pidió al capitán que se calme y que baje las revoluciones.

El integrante de los Guerreros agregó: "Es que no es tu punto de vista, es el punto de vista de la producción y todos acá lo sabemos. ¿Para qué sigo peleando y perdiendo tiempo del programa si igual voy a perder?".

