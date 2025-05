Said Palao pidió que Raúl Carpena se vaya a su casa

Raúl Carpena no se quedó callado cuando Mario Irivarren insinuó que perdió su punto por no recibir ayuda de Onelia Molina. El combatiente no dudó en recordarle a su compañero el fin de su relación. "Hace rato, Mario está diciéndome que no voltee a ver a Onelia. Ya no están, déjame...", dijo y a lo que Renzo Schuller bromeó al decir que no pierde el tiempo.