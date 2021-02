Said Palao sobre Alejandra Baigorria: "Estamos bien, no es necesario que estemos pegados 24/7"

Said indicó que su relación con Alejandra va muy bien y cada uno tomó su espacio el fin de semana.

Said Palao y Alejandra Baigorria aclararon los rumores de su supuesta separación. Los guerreros indicaron que están bien y que este último fin de semana cada uno se tomó su espacio para realizar sus pendientes en casa.

➤ Mira: Tribunal EEG puso en aprietos a Alejandra Baigorria por declaraciones detrás de cámaras

"Todo está bien. En serio, yo lo entendí perfecto porque dijeron la ex de Said. (¿Por qué circulan en las redes que estoy separada de Said?) Eso mismo pregunto yo. No me gusta hablar de esas cosas. Son tonterías. Lo que pasa es que yo vivo sola y lo que pasa es que tenía que ir a arreglar mi casa y ordenar un poco.", indicó Alejandra.

➤ Mira: Alejandra Baigorria y su inesperada reacción cuando mencionaron a Macarena Vélez

En tanto, Said Palao se mostró confundido por los comentarios de doble sentido de sus compañeros y reveló que no siempre estará "pegado" a Ale. "Nosotros estábamos en mi casa un mes juntos. Ale tenía que hacer muchas cosas en su casa porque no iba. Se tomó su fin de semana para ir a su casa que lo veo de lo más normal. O sea no es necesario que estemos pegados 24/7. Pasó eso y la gente asoció que estábamos mal y nada que ver. Estamos bien.", contó Said.

Todos los episodios de EEG en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!

Alejandra Baigorria se molestó tras perder punto que ganó a Ducelia Echevarría