Said Palao reveló que Patricio Parodi no quiere competir con él juegos extremos

Said Palao reveló que Patricio Parodi no quiere competir con él competencias extremas ya que años atrás le pidió enfrentarse, pero el guerrero no le hizo caso. El capitán de los Guerreros aseguró que se aburre de competir con la pareja de Alejandra Baigorria y él le respondió que el guerrero no tiene nivel ya que considera a Hugo García porque da más pelea.

"Hace un par de años recuerdo que lo reté en vivo a Patricio para un circuito largo y me dijeron que primero debo ganarle a Hugo. Le gané a Hugo y Patricio se hizo el loco y nunca más quiso competir. ¿Para qué pido algo que nunca me darán? Toda la vida lo he considerado (estar en su mejor momento)", precisó el combatiente.

