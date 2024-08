Said Palao nunca imaginó que su hijita le tiraría tremendo tortazo al perder contra Mario Irivarren. Y es que el combatiente no logró vencer al guerrero y tuvo que recibir el castigo. Lo que no esperó es que su engreída quisiera embarrarlo de torta, por lo que se acercó con el plato lleno de crema para tirárselo en la cara.