La empresaria de Gamarra dejó desconcertado al guerrero con inesperado comentario.

Said Palao puso nerviosa a Alejandra Baigorria en vivo y sufrió tremendo lapsus al confundir una palabra que tenía que adivinar el guerrero. La empresaria de Gamarra leyó "granjero" cuando se trataba de un "cangrejo". ¿Qué le pasó?

La guerrera fue consultado por los conductores por su error y ella solo aseguró que leyó mal. "Me emocioné. Me puso nerviosa. Es que ponen primero a Said y me pongo nerviosa", comentó Alejandra Baigorria.

