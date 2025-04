Said Palao perdió la capitanía por culpa de Fabio Agostini

Fabio Agostini fue llamado por la producción a que se pare al frente para que explique su tardanza. Lejos de excusarse, el guerrero aceptó que no midió bien el tiempo y se disculpó por no llegar a tiempo al programa. "Sin excusas, fallé, lo admito. Sinceridad ante todo, se me hizo tarde, no le voy a echar la bronca a mi taxi y no voy a decir lo que dicen todos como el tráfico, sin excusas, perdón", dijo el español.