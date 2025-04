Said Palao hizo fuerte reclamo en vivo: "Aguanté varias semanas"

Said Palao no dejó de expresar su fastidio con la producción de Esto es Guerra por no ponerlo en las competencias. "Ya vengo varias semanas aguantando. Me ponen 1 o máximo 2 turnos. El día de hoy no he competido en ningún enfrentamiento. No he venido acá a solo responder preguntas, también he venido a competir. Estoy en optima condiciones para poder jugar", exclamó.