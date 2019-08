Said Palao hizo acusación contra Mathías Brivio y él lo encaró así.

¡No lo permitió! Said Palao hizo inesperada acusación contra Mathías Brivio porque afirmó que el conductor de Esto es guerra se burló de la lesión de Mario Irivarren, quien no pudo competir en un circuito extremo contra Ignacio Baladán. El compañero de Gian Piero Díaz no permitió esto y lo encaró en vivo.

➤ Mira: Austin Palao fue salvado y Mathías Brivio "explotó" contra los Combatientes

"Para empezar no sé para qué me metes aquí. No dudo de lo que le está pasando a Mario Irivarren. Creo perfectamente que no puede competir, pero lo que no creo es que Said venga a decir que me burlo de la lesión de Mario porque por ahí no va la cosa", señaló Mathías Brivio.

➤ Mira: Gian Piero Díaz se enfrentó a Mathías Brivio y lanzó fuerte advertencia

Todos los episodios de EEG en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!