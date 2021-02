Said Palao fue sentenciado por el Tribunal EEG por realizar arriesgado salto

El combatiente se disculpó, pero eso no fue suficiente y quedó sentenciado en vivo.

Said Palao fue sentenciado por el Tribunal de Esto es guerra por realizar un arriesgado salto al vacío. El combatiente se disculpó, pero eso no fue suficiente ya que la producción del reality le recordó que hay reglas muy específicas para evitar graves lesiones entre los competidores.

"La maniobra era un poco arriesgada y no calculé bien el giro. Ya lo había practicado antes y la colchoneta está para eso por más que caigas incómodo no te pasará nada, pero si sé que me excedí con la pirueta. Mil disculpas", señaló la pareja de Alejandra Baigorria antes de quedar en sentencia.

