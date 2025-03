Said Palao fue acusado de hacer trampa y perjudicó a su equipo

Fue Renzo Schuller quien expuso la trampa de Said Palao. "Producción me está indicando que Said Palao le sopló a Pancho, ¿es verdad?", dijo el conductor y a lo que el chico reality aceptó que abrió la boca, pero recalcó que no emitió ningún sonido. "Si no me está viendo, cómo le estaría soplando si solo abro la boca", se excusó.