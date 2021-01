Rosángela Espinoza y su contundente reacción tras el ingreso de Yahaira Plasencia

La cantante de salsa limó asperezas y le dedicó inesperado mensaje a la "Bonita".

Rosángela Espinoza puso cara de pocos amigos tras ver la espectacular presentación de Yahaira Plasencia. La "Bonita" no pudo ocultar su reacción cuando fue enfocada por las cámaras del reality por el regreso de la cantante de salsa a los Guerreros.

Yahaira Plasencia dedicó inesperado mensaje a Rosángela Espinoza

Yahaira Plasencia aseguró que no tiene ningún problema con la "Chica selfie" y afirmó que no llega a EEG para pelearse con nadie. "Fresh, normal. He venido a divertirme y eso es lo que quiero transmitirle a toda la gente. Estoy tranquila", comentó la autodenominada "Patrona".

Yahaira Plasencia sufrió incidente durante su presentación en vivo