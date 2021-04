Rosángela Espinoza y su contundente mensaje detrás de cámaras tras su suspensión

La competidora fue abordada en los exteriores del set para dar sus descargos al quedar fuera del programa por mala conducta.

Rosángela Espinoza se pronunció en detrás de cámaras tras su suspensión de Esto es guerra por decisión del Tribunal. La competidora fue abordada en los exteriores del set para dar sus descargos al quedar fuera del programa por mala conducta y envió contundente mensaje.

➤ Mira: Rosángela Espinoza pidió su eliminación de EEG tras pasar a los "Guerreros"

"Yo he venido en son de paz. Lo que sí no me ha gustado es que agarren y me expongan de esa manera. Me hubieran llamado al menos. Tranquila. Igual agradezco la oportunidad", indicó la popular "Chica selfie" en los camerinos del reality de competencia antes de abandonar el canal.

Todos los episodios de EEG en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!

Rosángela Espinoza quedó suspendida indefinidamente de EEG por decisión del Tribunal