En el reciente programa de Esto es guerra, Rosángela Espinoza y Said Palao se enfrentaron con contundentes comentarios luego que la Chica selfie le pidiera al hermano de Austin Palao que venga al reality a ensayar temprano.

Mira: Patricio Parodi hizo desplante a Emilio Jaime al ingresar a EEG

"Ven tú que estás perdiendo todo. Vamos a hablar con el juez, no contigo. Vamos a hablar con la persona correspondiente. Tú no eres la persona correspondiente", dijo Said Palao frente al asombro de la modelo, quien pidió respeto en sus palabras.

Mira: Austin Palao dedicó inesperado mensaje a Luciana Fuster y Emilio Jaime

Todos los episodios de EEG en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!