Rosángela Espinoza y Michelle Soifer se enfrentaron con estos calificativos

En el reciente programa de Esto es guerra, Rosángela Espinoza y Michelle Soifer se enfrentaron con polémicos calificativos luego que la "Chica selfie" perdiera frente a Michi en un juego extremo. La modelo pidió a la producción que no le hagan competir con "dos personas".

Mira: Rosángela Espinoza lloró frente a Michelle Soifer por decisión del Tribunal

"Si tú no estás preparada entonces vaya a su casa. Producción por favor no me gusta competir sola en la próxima pónganme a alguien", respondió Michelle Soifer. Mathías Brivio advirtió a ambas competidoras con un fuerte anuncio.

Mira: Michelle Soifer "enfureció" con Ignacio Baladán tras votar por Rosángela

"El tema del físico eso lo vamos a dejar de lado y va para las dos. Efectivamente, Michelle también dijo que tu no eras nada y ella te dijo el doble, pero el tema del físico queda de lado", comunicó el conductor.